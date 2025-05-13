Siirt'te Kaza Can Aldı

1)SİİRT'TE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA YARALANAN AHMET, 17 GÜN SONRA YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

SİİRT'te, TIR ile minibüsün çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı. Ahmet Uçar (16) da tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 25 Nisan'da Siirt- Bitlis kara yolu Alaniçi köyü Yenice mezrası yakınlarında meydana geldi. Zülfükar Askan (25) yönetimindeki TIR, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs ile çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde minibüsteki Hikmet Ertem'in (62) hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste bulunan yaralı Fırat Tanış (16) ve TIR şoförü ilk müdahalenin ardından Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan Tanış, buradan Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tanış, burada hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ahmet Uçar ise Diyarbakır'a sevk edildi.

Uçar, tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Uçar'ın cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Bitlis'in Mutki ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ile defnedildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.