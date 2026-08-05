Siirt'te Kız Yurduna Yangın
Siirt'teki yurt yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Nedeni henüz belirlenmedi.
Siirt'te kız yurdunda çıkan yangın ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.
Siirt Üniversitesi Kezer yerleşkesi Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun 9. katındaki odada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kısa sürede kontrol altına aldıkları yangını söndürdü.
Kaynak: AA
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