Siirt'te Nevruz coşkusu
SİİRT - Baharın gelişi olarak kabul edilen 21 Mart Nevruz Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Etkinliklerde halk oyunları gösterisi yapılarak, Nevruz ateşi yakıldı. Gerçekleşen etkinlikler sonrası il protokolü örs üzerinde demir dövdü. Yağışlı havaya rağmen etkinliğin güzel geçtiğini belirten Siirt Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Tekin; "Bugün 21 Mart baharın müjdecisi, baharın habercisi olan bayramımızı kutladık. Bugün hava muhalefetine rağmen güzel gün geçirdik. Gençlerimizde valimiz, protokolümüzün ve değerli öğrencilerimizin katılımıyla etkinliğimizi gerçekleştirdik. Hava muhalefetten dolayı etkinliğimizi istediğimiz gibi gerçekleştiremedik. Ama yine mutlu güzel bir gün oldu" dedi.
Törene katılanlar yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atlayarak baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramını halaylar çekerek kutladı.
(STK-AKK-Y)
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