Siirt'te öğrenciler Millet Kıraathanesi'nde sınavlara hazırlanıyor - Son Dakika
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Siirt'te öğrenciler Millet Kıraathanesi'nde sınavlara hazırlanıyor

Siirt öğrencileri, valilik tarafından hizmet veren Millet Kıraathanesinde sınavlara hazırlanıyor. Kıraathane, öğrencilere kitap okuma, ders çalışma ve okuma alanları sunuyor. Ücretsiz internet, çay ve kahve ikramları da yapılmaktadır.

12.08.2024 14:25
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Siirt'te öğrenciler Millet Kıraathanesi'nde sınavlara hazırlanıyor

SİİRT - Siirt öğrenciler, valilik tarafından hizmet veren Millet Kıraathanesinde sınavlara hazırlanıyor.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Millet Kıraathanesi öğrencilere hizmet veriyor. İçerisinde öğrencilerin ve vatandaşların kitap okuyabileceği, öğrencilerin ders çalışabileceği ve okuma alanlarının yer aldığı Millet Kıraathanesi, yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçilere ücretsiz internet, çay ve kahve ikramları da yapılıyor.

Tüm öğrencileri ders çalışmak için Millet Kıraathanesine davet eden Millet Kıraathanesi'nden sorumlu memur Cumali Dayanan, "Ders çalışmak için her yaştan öğrencileri Buradaki hizmetimiz öğrenciler içindir. Öğrencilere bir faydamız olsun. Öğrenciler saat 08.00'de geliyor. Öğle üzeri kapatmamak üzere saat 17.00'a kadar açıktır. Öğrencilere içecek veriyoruz. Kliması var, interneti var. Öğrenciler oldukça memnun faydalanıyorlar buradan. Biz de elimizden gelen hizmeti yapıyoruz. Eksiklikleri varsa tamamlıyoruz. Cumartesi de saat 10.00'da açılıyor 15.00'te kapanıyor. Tüm Siirtli öğrencilerimizi buraya ders çalışmak için davet ediyoruz" dedi.

Millet Kıraathanesindeki imkanlardan faydalanarak KPSS sınavına hazırlanan öğrenci Halil Atabey, "KPSS Ön lisans'a çalışmak için çalışma salonu ararken Millet Kıraathanesini gördüm. Doğrusu birçok çalışma salonundan daha temizdir. Benim gözlemlediğim kadarıyla her akşam kapanışta her yeri güzelce temizleyip siliyorlar ve steril ortam oluşu ücretsiz içecekler olsun bizi çalışmaya sevk ediyor. Ben bir aydır düzenli geliyorum. Bu oluşumu gerçekten çok beğeniyorum Allah razı olsun. Öğrenciler çalışma salonları yerine burayı kesinlikle düşünmeliler. TYT çalışanlar, LGS çalışanlar, birçok alanda çalışan öğrenciler var. A'dan Z'ye herkes çalışabilir. Branş denemeleri olsun, lise çağındaki çocuklar olsun herkes için güvenli, temiz bir çalışma alanı burası." diye konuştu.

Kaynak: İHA

Siirt, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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