Siirt\'te Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Siirt'te şarampole devrilen otomobilde, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 VE 2535 plakalı otomobil, Siirt- Eruh kara yolunun Deliklitaş mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 3 kişi, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.
Ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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