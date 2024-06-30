Siirt'te Otomobil Uçurumdan Dereye Düştü: 1 Ölü - Son Dakika
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Siirt'te Otomobil Uçurumdan Dereye Düştü: 1 Ölü

Siirt\'te Otomobil Uçurumdan Dereye Düştü: 1 Ölü

Siirt'in Eruh ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolünü kaybeden bir otomobil 200 metrelik uçurumdan dereye düştü. Kazada otomobil sürücüsü Ali Özkan hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, ERKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi. Özkan'ın cansız bedeni, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucunda çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.06.2024 11:33
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SİİRT'in Eruh ilçesinde 200 metrelik uçurumdan dereye düşen otomobilin sürücüsü Ali Özkan (64), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Yanılmaz köyü yakınlarında meydana geldi. Ali Özkan'ın kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen otomobil, 200 metre yüksekliğindeki uçurumdan dereye düştü. Çevredekilerni ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, Eruh Arama ve Kurtarma (ERKUT) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, hurdaya dönen araçtaki Ali Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan Özkan'ın cansız bedeni ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Özkan'ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Siirt'te Otomobil Uçurumdan Dereye Düştü: 1 Ölü - Son Dakika

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