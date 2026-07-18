Siirt'te Park Halindeki Araçta Yangın - Son Dakika
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Siirt'te Park Halindeki Araçta Yangın

18.07.2026 13:05
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Siirt'te park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, yanındaki araca sıçradı; iki araç kullanılamaz hale geldi.

SİİRT'te park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, yanındaki otomobile de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, 11.00 sıralarında Yeni Mahalle Adil Yaşar Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki 07 AVG 058 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki 34 EPY 721 plakalı otomobile de sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 2 otomobil de kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Siirt, Kaza, Olay, Son Dakika

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