Siirt'te Parkta Bank ve Masa Ateşe Verildi - Son Dakika
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Siirt'te Parkta Bank ve Masa Ateşe Verildi

Siirt\'te Parkta Bank ve Masa Ateşe Verildi

Siirt'te 3 çocuk, Uzun Parkı'ndaki bank ve masayı yakarken o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı. Polis, çocuklar hakkında işlem başlattı.

02.02.2025 15:09  Güncelleme: 15:11
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SİİRT'te bir parktaki bank ve masa, 3 çocuk tarafından yakıldı. O anları kaydedip, sosyal medyada paylaşan çocuklarla ilgili işlem başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi'nde bulunan Uzun Parkı'nda meydana geldi. Parka gelen 3 çocuk, bir süre sonra oturdukları bank ve masayı yaktı. Çocuklar, cep telefonu ile de o anları kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Paylaşımın ardından polis, çocuklar hakkında işlem başlattı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Siirt'te Parkta Bank ve Masa Ateşe Verildi - Son Dakika

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