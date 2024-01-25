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Siirt'te Patpat Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Siirt'te Patpat Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Siirt'in Tillo ilçesinde, tarım aracı olarak bilinen patpatın devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Siirt\'te Patpat Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
25.01.2024 - 14:21,
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SİİRT'te 'patpat' denilen tarım aracının devrildiği kazada sürücü Abdulhakim Özer (30) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Tillo ilçesi Taşbalta köyü yolunda meydana geldi. Abdulhakim Özer idaresindeki patpat, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Özer hayatını kaybetti, araçtaki diğer kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Siirt'te Patpat Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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