Siirt'te Pelvik Konjesyon Sendromu Hastasına Başarılı Ameliyat

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Siirt'te "pelvik konjesyon sendromu" teşhisi konulan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu.

Cerrahi müdahalenin gerçekleştirildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, kadınlarda kasık varislerine yol açan bu sendroma yönelik hastanede ilk kez bir operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kadir Çekirdekoğlu, bu sendromun, kadınların karın alt bölgesinde, özellikle pelvis ve yumurtalıklar çevresinde varislerin oluşmasıyla bilindiğini ifade etti.

Hastaların genellikle karın ağrıları, idrarda gizli kanama ve genital bölge ile kasıklarda belirgin varislerle karşı karşıya kaldığını aktaran Çekirdekoğlu, şunları kaydetti:

"Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, anjiyo ünitesinde lokal anestezi altında hastanın kasık bölgesinden giriş yaparak kan kaçağı olan damara tıkaç malzemesi yerleştirdik. Bu sayede hastamızı sağlığına kavuşturduk. Hastanemizde ilk kez yapılan bu işlem sayesinde dış merkezlere sevklerin önüne geçiyoruz."