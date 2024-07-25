Siirt'te Pelvik Konjesyon Sendromu Hastasına Başarılı Ameliyat - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siirt'te Pelvik Konjesyon Sendromu Hastasına Başarılı Ameliyat

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, kadınlarda kasık varislerine yol açan pelvik konjesyon sendromu teşhisi konulan bir hastaya başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kadir Çekirdekoğlu, hastanın kasık bölgesinden yapılan girişle kan kaçağı olan damara tıkaç malzemesi yerleştirildiğini ve hastanın sağlığına kavuştuğunu belirtti. Bu operasyonun hastanede ilk kez gerçekleştirildiği ve dış merkezlere sevklerin önüne geçildiği ifade edildi.

25.07.2024 20:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te "pelvik konjesyon sendromu" teşhisi konulan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu.

Cerrahi müdahalenin gerçekleştirildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, kadınlarda kasık varislerine yol açan bu sendroma yönelik hastanede ilk kez bir operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kadir Çekirdekoğlu, bu sendromun, kadınların karın alt bölgesinde, özellikle pelvis ve yumurtalıklar çevresinde varislerin oluşmasıyla bilindiğini ifade etti.

Hastaların genellikle karın ağrıları, idrarda gizli kanama ve genital bölge ile kasıklarda belirgin varislerle karşı karşıya kaldığını aktaran Çekirdekoğlu, şunları kaydetti:

"Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, anjiyo ünitesinde lokal anestezi altında hastanın kasık bölgesinden giriş yaparak kan kaçağı olan damara tıkaç malzemesi yerleştirdik. Bu sayede hastamızı sağlığına kavuşturduk. Hastanemizde ilk kez yapılan bu işlem sayesinde dış merkezlere sevklerin önüne geçiyoruz."

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Operasyon, Ameliyat, Siirt, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Pelvik Konjesyon Sendromu Hastasına Başarılı Ameliyat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:56 Sahte başkan yardımcısına inandı Minik Serçe’yi çocuklar üzerinden yüzbinlerce lira dolandırdılar Sahte başkan yardımcısına inandı! Minik Serçe'yi çocuklar üzerinden yüzbinlerce lira dolandırdılar
19:53 Sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin görüşmeleri öncesi TBMM’ye ziyaretçi yasağı Sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin görüşmeleri öncesi TBMM'ye ziyaretçi yasağı
19:37 Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş
18:45 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken “Suriye“ detayı 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken "Suriye" detayı
18:05 İstanbul’da hava ulaşımına yağmur engeli Sabiha Gökçen’de uçuşların yüzde 5’i iptal edilecek İstanbul'da hava ulaşımına yağmur engeli! Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek
18:49 Çocukların kavgasında feci şekilde katledildi Çocukların kavgasında feci şekilde katledildi
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 21:38:02. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te Pelvik Konjesyon Sendromu Hastasına Başarılı Ameliyat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement