Siirt'te Mangal Sezonuyla Birlikte Satışlar Artıyor - Son Dakika
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Siirt'te Mangal Sezonuyla Birlikte Satışlar Artıyor

Siirt'te havaların ısınmasıyla birlikte et ve mangal satışlarında artış yaşanıyor. Piknik yapmak isteyen vatandaşlar, özellikle hafta sonu piknik alanlarında yoğunluk oluşturuyor. Mangal üretimi yapan esnaf, yoğun talepten dolayı üretimi yetiştiremezken, kasaplarda et satışlarının arttığı belirtiliyor.

02.06.2024 18:43
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Siirt'te piknik sezonuyla birlikte mangal satışlarında artış yaşanıyor

SİİRT - Siirt'te havaların ısınmasıyla birlikte et ve mangal satışında artış yaşanıyor.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, özellikle hafta sonu piknik alanlarında yoğunluk oluşturuyor. Mangal yapıp semaver çayı içmek isteyen vatandaşlar, Siirt'in meşhur Bakırcılar Çarşısı'nda da hareketliliğin artmasına neden oldu. Kış sezonunda soba üretimi ve tamiratı yapan esnaf, havaların ısınmasıyla birlikte semaver ve mangal üretimine yoğunlaşıyor.

Siirt'te sobacılık mesleği ile uğraşan Kadir Göz, mangal sezonunun açılmasıyla birlikte mangal satışlarında büyük artış yaşandığını belirterek, yoğun talepten dolayı üretimi yetiştiremediklerini söyledi.

Göz, "Havaların ısınmasıyla mangala rağbet arttı. Rağbetten dolayı ürün yetiştirmekte zorluk yaşıyoruz. Bu nedenle fabrikada üretimi hazır mangal istetiyoruz. Pikniğin en temel şeyi mangaldır. Bu yüzden gelen talepleri karşılamakta büyük zorluk yaşıyoruz" dedi.

Havaların ısınması ile pikniğe giden vatandaşlar sayesinde et satışlarının arttığı dile getiren kasap Mehmet Çelik ise, piknik grubu et satışlarının yükselişte olduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA

Mehmet Çelik, Siirt, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Mangal Sezonuyla Birlikte Satışlar Artıyor - Son Dakika

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