Siirt\'te Piknikte Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı

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Siirt'te Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü kıyısına dün piknik yapmak için giden ve hava kararınca dönemeyen 5 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Piknik yapmak isteyen 5 arkadaş dün öğle saatlerinde Siirt- Eruh kara yolu mevkisindeki feribot iskelesinden botla Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nün karşı kıyısına geçti.

Havanın kararması nedeniyle dönemeyen kişiler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

5 arkadaş, ekiplerin yardımıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak karşı kıyıya getirildi.

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