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Siirt'te polis bıçaklı saldırıya uğradı, saldırgan tutuklandı - Son Dakika
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Siirt'te polis bıçaklı saldırıya uğradı, saldırgan tutuklandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, aile içi şiddet ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınmaya çalışılan saldırgan, polis memuru R.A'ya bıçakla saldırdı ve yaraladı. Yaralı polis memuru hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Saldırgan ise gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Siirt\'te polis bıçaklı saldırıya uğradı, saldırgan tutuklandı
15.01.2024 - 20:03,
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan polis yaralandı, gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen "aile içi şiddet" yönündeki ihbar üzerine söz konusu adresin bulunduğu Yeni Mahalle'ye polis ekipleri sevk edildi.

Burada gözaltına alınmaya çalışılan R.P, polis memuru R.A'ya bıçakla saldırıda bulundu.

Saldırıda R.A. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru buradaki ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

R.P, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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