Siirt'te PTT'nin kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
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Siirt'te PTT'nin kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlanıyor

Siirt'te, PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

23.10.2024 18:47
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Siirt'te, PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Siirt PTT Şubesine işlem yapmak üzere müracaat eden 184. sıradaki müşteriye PTT Başmüdürü Abdurrahman Aygöl tarafından pul koleksiyonu hediye edildi.

Aygöl, kurum olarak 184 yıldır çalışmaları başarıyla sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İki asra yaklaşan tecrübe ile Türkiye'nin iletişim alanında en güvenilir aktörü olarak kabul edilen PTT geçmişten aldığı güç ile geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Postanın yanında kargo, bankacılık, e-ticaret ve lojistik gibi pek çok alanda sektörde lider olan PTT, bugünün ihtiyaçları ve teknolojisini hizmetlerine entegre ederek gücüne güç katıyor. Yenilikçi atılımları ve dünya posta sektörüne sunduğu katkılarla Türkiye'nin övünç kaynakları arasında yer alıyor. Milli değerleri koruyan ve yaşatan, 184 yıllık tarihinde her koşulda üstlendiği kritik görevleri başarıyla yerine getiren PTT, gerek son yıllarda küresel ölçekte yaşanan salgın gerekse ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi gibi olağanüstü gelişmelere rağmen büyük bir çaba ve emekle çalışarak her türlü zorluğun üstesinden gelen personelinin özverili çalışmalarıyla vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayelerinde en kaliteli hizmeti en uygun fiyatlarla vatandaşlara sunmayı geçmişte olduğu gibi bugün de sürdürüyor."

PTT ailesinin her bir üyesinin üstün gayreti ve birlikte atacakları adımlarla daha nice büyük başarılara imza atacaklarına inandığını ifade eden Aygöl, PTT'nin 184. kuruluş yılını kutladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, siirt, PTT, Son Dakika

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