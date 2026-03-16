Siirt'te Sağanak Nedeniyle Önlemler Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt'te Sağanak Nedeniyle Önlemler Alındı

Siirt\'te Sağanak Nedeniyle Önlemler Alındı
16.03.2026 01:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Baykan'da tedbirler alındı, toplantılar yapıldı.

Siirt Valiliği, sağanak nedeniyle Bitlis Çayı'nda su seviyesinin yükselmesine ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Baykan ilçesinde etkisini sürdüren sağanak sonucu Bitlis Çayı'nda su seviyesinin yükselmesinden dolayı tedbirler alındığı belirtildi.

İlçede meydana gelebilecek sel, su baskını ve taşkın risklerine karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ilçe kaymakamı Fatih Özcan başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Mart'ta saat 23.00'te Baykan Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıya, Baykan Belediye Başkanı Ekrem Erdem, Siirt DSİ 104. Şube Müdürü Ömer Kızılay ile ilgili kurum ve kuruluşların amirleri katıldı. Toplantının ardından DSİ yetkilileri ile dere yatağında yerinde incelemelerde bulunulmuş, yapılan değerlendirmeler sonucunda riskli yapı olarak değerlendirilen bazı yapıların sahipleriyle görüşülerek gerekli yasal uyarılar ve bilgilendirmeler yapıldı. Söz konusu yapıların tahliye edilmesi amacıyla Baykan Belediye Başkanlığı tarafından yapı sahiplerine gerekli tebligatlar ivedilikle yapılmış, vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için geçici konaklama imkanları sağlanmıştır."

Açıklamada, konunun, ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunda titizlikle takip edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te Sağanak Nedeniyle Önlemler Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 02:12:13. #.0.5#
SON DAKİKA: Siirt'te Sağanak Nedeniyle Önlemler Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.