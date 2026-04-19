Siirt'te Sağanak Yağış Sel Sevbettikere Yol Açtı

19.04.2026 15:02
Siirt'te sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yeri su baskınına uğradı, 252 ihbar alındı.

Siirt merkez ve Kurtalan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleriyle iki ahırı su bastı.

Merkez Kooperatif, Alan ve Algül mahallelerinde sağanak nedeniyle bazı iş yerleri ve evlerin bodrum katlarını su bastı.

İhbar üzerine bölgelere sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, evlerle iş yerlerindeki suların tahliyesine yönelik çalışma yaptı.

Kezer Çayı üzerinde bulunan Kezer Köprüsü de aşırı yağışlar nedeniyle hasar gördü.

Kurtalan'ın Sümer ve Tekel mahallelerinde de yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikti, bazı iş yerlerinde ise su baskınları meydana geldi, bazı yollarda hasar oluştu.

Sümer Mahallesi'nde suyun bastığı iki ahırda ise bazı küçükbaş hayvanlar telef oldu, yem ve saman zarar gördü.

Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, selin etkilediği bölgelerde incelemelerde bulundu.

AFAD ve Kurtalan Belediyesi ekiplerinin su tahliyesi çalışmaları sürüyor.

112 Acil Çağrı Merkezine 252 ihbar yapıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 02.00 itibarıyla kent merkezi ve ilçelerinden 112 Acil Çağrı Merkezine sel ve su baskınlarıyla ilgili şu ana kadar 252 ihbar yapıldı.

İhbarlar üzerine AFAD il Müdürlüğünden 8 araç ve 41 personel, İl Özel İdaresinden 70 araç ve 142 personel, Siirt Belediyesinden 17 araç ve 62 personel, Devlet Su İşlerinden 7 araç ve 13 personel, Karayolları 94. Siirt Şubesinden 12 araç ve 50 personel görevlendirildi, emniyet, jandarma ve sağlık birimleri de çalışmalara destek verdi.

"Gerekli destekler vatandaşlarımıza sağlanacaktır"

Vali Kemal Kızılkaya, yağışlar nedeniyle hasar gören Kezer Köprüsü ile taşkın riski bulunan bölgelerde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, ilde 03.00 ile 05.00 saatleri arasında metrekareye 30 ile 97 kilogram arasında yağış düştüğünü belirtti.

Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Kısa sürede etkili olan bu yağış nedeniyle ev ve iş yerlerinden su baskını ihbarları aldık. Ekiplerimizce sahada daha önce riskli bölgelerde gerekli tedbirler alınmıştı ancak yağışın ani ve yüksek miktarda olması bazı bölgelerde hasara yol açtı. Özellikle Kezer mevkisinde eski kara yolu köprümüzde hasar oluştu. Güvenlik amacıyla köprüyü trafiğe kapattık, ulaşım yeni köprü üzerinden kontrollü şekilde sağlanıyor. İlçelerimizde, özellikle Kurtalan ve Şirvan başta olmak üzere kırsal alanlardan da ihbarlar gelmektedir. Tüm ekiplerimiz bu ihbarlara süratle müdahale etmektedir. Şu anda önceliğimiz su baskınlarının tahliyesi, ardından hasar tespit çalışmalarıdır. Tespitlerin tamamlanmasının ardından gerekli destekler vatandaşlarımıza sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın müsterih olmasını istiyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile de görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Kızılkaya, sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

İlde başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

