Siirt'te Şal Şepik Atölyesi Açıldı - Son Dakika
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Siirt'te Şal Şepik Atölyesi Açıldı

Siirt\'te Şal Şepik Atölyesi Açıldı

Siirt Olgunlaşma Enstitüsü'nde şal şepik dokuma atölyesi açıldı; geleneksel el sanatı tanıtılacak.

10.12.2024 20:17
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Siirt Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde şal şepik dokuma atölyesi açıldı.

Vali Kemal Kızılkaya, Tarım Müzesi ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, olgunlaşma enstitülerinin önemine vurgu yaptı.

Şal şepikin geçmişten bu yana tamamen doğal yöntemlerle üretilen, ince işçiliği ve estetik zarafetiyle öne çıkan bir kumaş olduğunu belirten Kızılkaya, ürünün Siirt ve bölgeye özgü kadim ve kıymetli bir el sanatı olduğunu söyledi.

Ürünün tanıtılması noktasında olgunlaşma enstitüsüyle bu yolda çok önemli bir adım atıldığını dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Yeter ki biz çalışalım, çalışırsak gayret edersek çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Bugün de Siirt'te şal şepik atölyesinin açılmasının bu yolda çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Siirt'imizin coğrafi işaretleri, yani birçok değeri var. Bu coğrafi işaretleri de almamız lazım. Günümüzde artık patent, markalaşma çok kıymetli. Siirt fıstığı diyoruz mesela. Siirt fıstığının coğrafi işareti konusunda önümüzdeki günlerde çok güzel gelişmeleri takip edeceğiz. Onu da kamuoyuyla paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Bunun yanında 8 coğrafi ürünümüzün şal şepik de dahil olmak üzere coğrafi işaretini aldık. Bir o kadar daha bekleyen, çalışmaları devam eden coğrafi işaretler var. Bunları aldıkça geçmişle günümüz arasındaki bağı daha da kuvvetlendirmiş olacağız."

Kızılkaya, açılışın ardından atölyeyi gezdi, kursiyerlerle görüştü.

Programa, Vali Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt'te Şal Şepik Atölyesi Açıldı - Son Dakika

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