Siirt'te şap hastalığı nedeniyle hayvan kesimi durduruldu

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Siirt'te şap vakası yüzünden hayvan kesimi durduruldu

SİİRT - Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, bir hayvanda şap hastalığı görülmesi üzerine 7 Mart'tan 20 Mart'a 2024 tarihine kadar hayvan kesimi durdurulup, canlı hayvan borsası kapatıldı.

Siirt Valiliği, Doğan Mahallesi'nde bir hayvanda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine Siirt Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu tarafından gerekli tedbirler alındığı, alınan tedbirler gereği kesim amaçlı olarak hareket edecekler dışında, 20 Mart 2024 tarihine kadar hayvan hareketleri yasaklandığı, hayvan pazarı karantina süresi bitimine kadar kapatıldığını duyurmuştu.

Hayvan satışı yapamadığını ve biran önce gerekli tedbirler alınarak karantina süresinin bitmesi gerektiğini belirten tüccar Vedat Mağat, "Siirt'te bir hayvanda şap hastalığı bulundu. Kesim olmadığından dolayı biz de burada hayvanlarımızı satamıyoruz. Yetkilerin söylemlerine göre 3-5 gün içerisinde denetimlerin yapıldıktan sonra açılacak. Ramazan ayı gelmeden önce bizler de gelip hayvanlarımızı burada kesmek istiyoruz. Mağdur olmak istemiyoruz" dedi.