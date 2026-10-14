Siirt Kurtalan'da Şehitler Kütüphanesi açıldı - Son Dakika
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Siirt Kurtalan'da Şehitler Kütüphanesi açıldı

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Siirt Kurtalan\'da Şehitler Kütüphanesi açıldı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde kurulan "Şehitler Kütüphanesi" düzenlenen törenle açıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kurulan "Şehitler Kütüphanesi" düzenlenen törenle açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik himayesinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle, Kurtalan Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşeren Gençlik Derneğinin iş birliğinde Kurtalan Anadolu İmam Hatip Lisesinde, 29 Aralık 2025'te Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan'ın adlarının verildiği kütüphanenin açılışı için tören düzenlendi.

Yaklaşık 450 kitabın yer aldığı kütüphanenin okuma alışkanlıklarının gelişmesine ve milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesine katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Kızılkaya, kütüphanenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, öğrencilere ve eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Programa, Kurtalan Kaymakamı Salih Başara, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, İçişleri Bakanlığı Müşaviri ve Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı Hatice Atan, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz katıldı.

Kaynak: AA
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