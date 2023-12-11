Siirt\'te silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

Siirt'in Baykan ilçesinde bir iş yerinde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçeye bağlı İnönü Mahallesi'nde E.E. ve H.Y.'ye ait iş yerinde arama yapıldı. Aramada kalaşnikof tüfek ve şarjörü ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SİİRT