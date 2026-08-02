Siirt'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Siirt'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Helvacılar Çarşısı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, M.T. ve A.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.