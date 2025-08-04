Siirt'te Suç Aydınlatmada Yüzde 99,15 Başarı - Son Dakika
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Siirt'te Suç Aydınlatmada Yüzde 99,15 Başarı

04.08.2025 17:26
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Siirt'te 10 önemli suç türünde aydınlatma oranı yüzde 99,15, asayiş olaylarında azalma sağlandı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kentte "Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde 117 olayın 116'sı aydınlatılarak yüzde 99,15 başarı sağlandı" dedi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen ve ilgili birimlerin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kızılkaya, burada yaptığı açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin temini için tüm birimlerin büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Temmuzda il genelinde 503 asayiş olayı meydana geldiğini ve bu olaylara karışan 396 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini kaydeden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde 117 olayın 116'sı aydınlatılarak yüzde 99,15 başarı sağlandı. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç türünde ise 38 olayın 28'i aydınlatılarak yüzde 73,70 başarı elde edildi. Jandarma sorumluluk bölgesinde gasp, kapkaç, motosiklet hırsızlığı ve oto hırsızlığı gibi olaylar hiç yaşanmadı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla asayiş olaylarında yüzde 12 oranında azalma kaydedildi."

Arananların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getiren Kızılkaya, son kişi yakalanıncaya kadar operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kızılkaya, geçen ay yapılan operasyonlarda 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 18 kişinin yakalandığı bilgisini vererek, "5 ile 10 yıl arası hapis cezası olan 5 kişi, 10 yıl üzeri hapis cezası olan 2 kişi ve ifadesine başvurulmak üzere aranan 62 kişi olmak üzere 87 şahıs yakalandı." şeklinde konuştu.

Terör örgütleriyle mücadele kapsamında temmuz ayında 5 operasyon düzenlendiğini bildiren Kızılkaya, şu ifadeleri kullandı:

"PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle bağlantılı 14 kişi ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 1 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Ayrıca 104 hanede 281 kişiye bilgilendirme yapıldı, 9 bin 746 kişi ve 2 bin 196 araç sorgulandı."

Kızılkaya, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 55 operasyonda, 58 şüphelinin yakalandığını, 7 kilogram kubar esrar, 5 gram kokain, 3 gram eroin ve 201 kök kenevirin ele geçirildiğini, 124 metruk binanın kontrol edildiğini belirtti.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede 32 operasyonda 40 kişi hakkında adli işlem yapıldığını ve ele geçirilen kaçak ürünlerle yaklaşık 2 milyon 886 bin lira vergi kaybının önüne geçildiğini vurgulayan Kızılkaya, siber suçlarla mücadele kapsamında da 210 siber olayın meydana geldiğini, terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 32 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 258 yasa dışı bahis sitesinin erişime kapatıldığını söyledi.

Düzensiz göç ile mücadele ve trafik denetimlerine de değinen Kızılkaya, şöyle devam etti:

"Asayiş uygulamalarında yol izin belgesi olmadan seyahat eden 5 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edildi. Mobil göç noktasında 2 bin 665 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. 31 bin 430 araç denetlendi, 26 sürücünün ehliyetine el konuldu, 149 araç trafikten men edildi. 126 trafik kazası meydana geldi, 72'si yaralanmalı, 54'ü maddi hasarlıydı. Motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla 4 bin 731 motosiklet denetlendi, 32 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca 2 bin 640 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi."

"Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda Siirt'in huzur ve güvenliği için çalışmaları azim ve kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Kızılkaya, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına, 3. Komando Tugay Komutanlığına, Milli İstihbarat Teşkilatına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, kaymakamlıklara, sahada görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Kemal Kızılkaya, Yerel Haberler, Kaçakçılık, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Asayiş, siirt, Son Dakika

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