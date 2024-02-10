Siirt'te Terör Propagandası Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siirt'te Terör Propagandası Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

Siirt'te, sokaklarda terör örgütü PKK/KCK propagandası içeren yazılar yazdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve yasaklı yayınlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

10.02.2024 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SİİRT'te, sokaklarda duvarlara terör örgütü PKKKCK propagandası içeren yazılar yazdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, sokaklarda duvarlara terör örgütü PKKKCK propagandası içeren yazılar yazdığı belirlenen Y.Ö. ve S.B. isimli şüpheliler, operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda da çok sayıda örgütsel doküman ve yasaklı yayınlar gele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. tutuklandı. Y.Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Siirt\'te Terör Propagandası Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Tutuklama, Adliye, Terör, Gözaltı, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Terör Propagandası Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 00:21:49. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'te Terör Propagandası Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement