Siirt'te Terörle Mücadelede Başarılar - Son Dakika
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Siirt'te Terörle Mücadelede Başarılar

Siirt\'te Terörle Mücadelede Başarılar

Vali Kızılkaya, 2024'te 69 sığınak imha edildiğini ve uyuşturucu mücadelesinde yüzde 100 başarı sağlandığını açıkladı.

14.01.2025 18:48
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 2024 yılında terörle mücadele alanında önemli başarıların elde edildiğini, 69 sığınağın imha edildiğini, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel dokümanın ele geçirildiğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda 2024'te terörle mücadele, uyuşturucu, kaçakçılık, düzensiz göç, siber suçlar ve trafik güvenliği gibi alanlarda yapılan çalışmaları anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, toplantıda güvenlik ve asayiş çalışmalarının detaylı olarak ele alındığını, halkın huzur ve güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu bildirdi.

Güvenlik güçlerinin vatandaşların desteğiyle her türlü suçla mücadelede kararlılıkla çalışmaya devam ettiğini belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"2024 yılında terörle mücadele alanında önemli başarılar elde edildi.

69 sığınak imha edildi, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda terör örgütü mensubu 8 kişi etkisiz hale getirildi. 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu."

Uyuşturucu ile mücadelede önemli başarılar elde edildiğini dile getiren Kızılkaya, geçen yıl düzenlenen 737 operasyonda 966 şüphelinin yakalandığını, operasyonlarda 241 kilogram kubar, 29 kilogram sentetik uyuşturucu, 5 kilo 800 gram skunk, 2 kilo 500 gram bonzai, 3 bin 160 uyuşturucu hap ve 110 uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiğini bildirdi.

Geçen yıl uyuşturucuyla mücadelede yüzde 100 başarı sağlandığını ifade eden Kızılkaya, İçişleri Bakanlığının "UYUMA" uygulamasının kullanılmasının teşvik edilerek vatandaşlardan bu mücadeleye destek beklediklerini aktardı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede de önemli veriler alındığını belirten Kızılkaya, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 224 operasyonda 409 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yakalanan kaçak ürünlerden 21 milyon 385 bin liralık vergi kaybı önlendi. Siber suçlarla mücadele kapsamında 1170 olay meydana geldi. Terör örgütü propagandası yapan 857 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. 2 bin 30 yasadışı bahis ve müstehcen içerikli site kapatıldı. 22 bin 221 kişiye siber farkındalık eğitimi verildi. 223 düzensiz göçmen yakalanarak ilgili yerlere teslim edilmiş, sınır dışı işlemleri için en yakın Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir. Göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapan 17 kişi tutuklandı. Asayiş olaylarında ise geçen yıl 2 bin 338 olay yaşandı. 1973 kişi yakalanarak haklarında adli işlem uygulandı. 10 önemli suç türünde yüzde 99,29, malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 93,03 başarı oranı sağlandı. Trafikte 392 bin 177 araç denetlendi, 19 bin 574 plakaya ceza kesildi. 259 sürücü belgesi geri alındı, 1855 araç trafikten men edildi."

Türkiye yüzyılı vizyonuyla çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Kızılkaya, büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak ve Siirt'in huzur ve güvenliğini tesis etmek için halkın destek ve dualarıyla 2025 yılında da azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.???????

Kaynak: AA

Kemal Kızılkaya, Yerel Yönetim, Kaçakçılık, Güvenlik, Politika, Güncel, siirt, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Terörle Mücadelede Başarılar - Son Dakika

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