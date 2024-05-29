Siirt'te TIR kazasında 100 koyun öldü - Son Dakika
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Siirt'te TIR kazasında 100 koyun öldü

Siirt\'te TIR kazasında 100 koyun öldü

Siirt-Baykan kara yolunda meydana gelen kazada, devrilen TIR'ın sürücüsü yaralanırken, dorsedeki 100 koyun hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

29.05.2024 14:10
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SİİRT'te, devrilen TIR'ın sürücü Hasan D.'nin yaralandığı kazada, dorsedeki 100 koyun öldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Siirt- Baykan kara yolu, Baykan ilçe merkezi girişinde meydana geldi. Hasan D. yönetimindeki 74 DH 703 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, TIR'ın dorsesindeki 100 koyun öldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Hasan D. ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ölen koyunların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: DHA

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