Siirt\'te TIR kazasında 100 koyun öldü

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SİİRT'te, devrilen TIR'ın sürücü Hasan D.'nin yaralandığı kazada, dorsedeki 100 koyun öldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Siirt- Baykan kara yolu, Baykan ilçe merkezi girişinde meydana geldi. Hasan D. yönetimindeki 74 DH 703 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, TIR'ın dorsesindeki 100 koyun öldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Hasan D. ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ölen koyunların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.