Siirt'te Traktör Kazası: İki Kuzen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt'te Traktör Kazası: İki Kuzen Hayatını Kaybetti

Siirt\'te Traktör Kazası: İki Kuzen Hayatını Kaybetti
17.05.2026 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te devrilen traktörün altında kalan Muhammed ve Fırat Güneş hayatını kaybetti.

SİİRT'te devrilen traktörün altında kalan kuzenler Muhammed Güneş (21) ile Fırat Güneş (15), hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra merkeze bağlı Ekmekçiler köyü mevkisinde meydana geldi. Kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu 2 kişinin altında sıkıştığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla traktör altından çıkarılan kuzenler Muhammed Güneş ile Fırat Güneş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kuzenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Traktör Kazası: İki Kuzen Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Gece yarısı ellerinde fenerle topluyorlar Kilosu 35 TL’den alıcı buluyor Gece yarısı ellerinde fenerle topluyorlar! Kilosu 35 TL'den alıcı buluyor
Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 10 milyon liralık altın kaptırdılar Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 10 milyon liralık altın kaptırdılar
Fenerbahçe’ye Arda piyangosu Kasa dolacak Fenerbahçe'ye Arda piyangosu! Kasa dolacak
Ekranlarda yaprak dökümü 4 dizi birden final yapıyor Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

20:08
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
20:05
Aksaray’da Kuyu Kazısı Trajedisi
Aksaray'da Kuyu Kazısı Trajedisi
19:56
Canlı skor ve puan durumu: Süper Lig’de küme düşen son takım belli oluyor
Canlı skor ve puan durumu: Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor
17:54
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
17:21
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 20:32:31. #7.13#
SON DAKİKA: Siirt'te Traktör Kazası: İki Kuzen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.