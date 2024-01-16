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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Siirt'in Baykan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde, S.F. ve M.Ş'nin aracında 8 kilo 215 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında S.F'nin Van'daki ikametinde yapılan aramada ise 1 kilo 35 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden S.F. tutuklanırken, M.Ş. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Siirt\'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliden 1\'i tutuklandı
16.01.2024 - 15:56,
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Siirt'in Baykan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Ziyaret Uygulama Noktası'nda S.F. ve M.Ş'nin bulunduğu araçta yaptığı kontrolde 8 kilo 215 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında S.F'nin Van'da ikamet ettiği adreste yapılan aramada da 1 kilo 35 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.F. tutuklandı, M.Ş. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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