Siirt\'te Yoğun Siste Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

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SİİRT'te yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Kurtalan kara yolunda, yolcu otobüsünün arkadan çarptığı kamyonet, TIR'a çarptı. Kazada kamyonette bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Siirt Kurtalan kara yolu Kayabağlar Beldesi yol ayrımında meydana geldi. Siirt'ten, İstanbul'a giden C.D. yönetimindeki 34 LSS 14 plakalı yolcu otobüsü, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kara yolunda önde seyreden kamyonete arkadan çarptı. Kamyonet de önde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Kazada, kamyonette bulunan 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedbir amaçlı Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,