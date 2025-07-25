Siirt'ten Tütün Dolandırıcılığı Uyarısı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyadan tütün satışı dolandırıcılığına karşı uyarıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde sosyal medya platformları üzerinden kentteki bazı adreslerde tütün mamulleri satışı yapıldığı ihbarı üzerine inceleme yapıldığı ve söz konusu adreslerin sahte olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Bu adreslerden sipariş verenlerin dolandırıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yurt dışı kaynaklı olduğu belirlenen sahte hesaplar üzerinden mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine başlatılan soruşturma hassasiyetle sürdürülmektedir. Bununla birlikte ilgili sahte hesapların kapatılması sağlanmıştır. Ancak dolandırıcıların farklı e-posta adresleri üzerinden yeni hesaplar açtığı tespit edilmiştir. Konunun takibi, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından titizlikle sürdürülmektedir."

Açıklamada, vatandaşların internet üzerinden yasal olmayan satışlara itibar etmemeleri ve dolandırıcılık şüphesi durumunda ihbarda bulunmaları istendi.