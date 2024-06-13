Siirt Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Filistin Halkına Destek - Son Dakika
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Siirt Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Filistin Halkına Destek

Siirt Üniversitesi mezuniyet töreninde öğrenciler, Filistin halkına destek vermek amacıyla pankart açtı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Törende konuşan yetkililer de Filistin'deki zulme dikkat çekti.

13.06.2024 23:02
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Siirt Üniversitesi mezuniyet töreninde öğrenciler, "Ant olsun ki Gazze'yi unutmayacak nesiller yetiştireceğiz" yazılı pankart açarak Filistin halkına destek verdi.

Kezer Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen törende 3 bin 550 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

Eğitim Fakültesi öğrencileri, tören öncesi düzenlenen geçiş töreninde fakültenin isminin yer aldığı pankart yerine, "Ant olsun ki Gazze'yi unutmayacak nesiller yetiştireceğiz" yazılı pankart açtı.

Bazı öğrenciler de geçiş töreninde "Gazze'de okullar bu sene mezun veremedi", "Mezunu olmayan şehir Gazze", "Soykırıma dur de" ve "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil" yazılı dövizler taşıyarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, tören geçişinin ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Kemal Kızılkaya, törende yaptığı konuşmada, üniversiteden başarıyla mezun olan öğrencileri tebrik etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara dikkati çeken Kızılkaya, "Filistin'de yaşanan zulüm hepimizin kalbini acıtmakta ve hepimiz en derin şekilde bu zulmü lanetliyoruz ve bir an önce kardeşlerimizin bu zulümden kurtulmasını Cenabı Allah'tan diliyoruz." dedi.

Mezun olan gençlere seslenen Kızılkaya, üniversite eğitiminin sona ermesiyle hayatın yeni bir başlangıç sunduğunu dile getirdi.

"Hayat dediğimiz son zannettiğimiz yeni başlangıçlardan ibarettir." diyen Kızılkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık bundan sonra profesyonel hayata, iş hayatına atılacaksınız. İşinizi severek yapın ve hangi işle uğraşırsanız uğraşın işinizi iyi yapın. İşini iyi yapan insanlar hem kendisini hem de çevresindekileri mutlu eder. İş ahlakınız yüksek olsun. Her şeyin başı ahlak. Ahlak olmayan bir yerde maalesef kaliteden ve işin doğru yapıldığından emin olamayız. Disiplinli, özgüvenli olun. Rabb'im bahtınızı açık eylesin." ifadelerini kullandı.

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak da öğrencileri bir taraftan mesleğe bir taraftan da hayata alıştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Filistin halkının yaşadığı zulme değinen Şındak, "Bir tarafımız yaralı başlıyor konuşmamız, bir tarafımız Filistin'de. Akan kanın, yaşanan zulmün bir an önce bitmesi için dua ediyoruz ve yapılan zulmü buradan bir kez daha kınıyoruz. dedi.

"Filistin halkı, tarihi ve kültürüyle hepimizin kalbinde özel bir yer tutuyor"

Mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler adına konuşan Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Hamza Eşref El Saidu, hayatın önemli bir anını kutlamak için burada olduklarını belirtti.

Bu mutluluk dolu günde başarılarıyla gurur duyarken, Filistin halkının yaşadığı zorlukları unutmamak gerektiğine dikkati çeken El Saidu, şunları kaydetti:

"Filistin halkı, tarihi ve kültürüyle hepimizin kalbinde özel bir yer tutuyor. Bugün burada Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade etmek istiyorum. Onların insanca yaşam ve parlak bir gelecek hakkına olan inancımız tam. Mezun olurken adalet ve barış için sesimizi yükseltmek, dayanışma içinde olmak ve yeteneklerimizi dünyayı daha iyi bir yer yapmak için kullanmak bizim görevimiz."

Törende, fakülte ve yüksekokullarda dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verildi.

Törene, akademisyenler ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Filistin Halkına Destek - Son Dakika

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