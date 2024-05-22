Siirt Üniversitesi öğrencileri çevre temizliği için etkinlik düzenledi

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Siirt Üniversitesi (SİÜ) Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri, çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla temizlik personeliyle fakülte bahçesinde kapsamlı bir temizlik etkinliği düzenledi.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saba Samatya Ölmez, akademisyen ve öğrenciler, "22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü" dolayısıyla temizlik personeliyle fakülte bahçesinde bir araya geldi.

Ellerine aldıkları poşetlerle yeşil alanlarda ve yürüyüş yollarında temizlik çalışması yapan öğrenciler, çöpleri topladı.

Prof. Dr. Ölmez, AA muhabirine, üniversitenin akademik personeli ve öğrencileriyle doğaya olan saygı ve sorumluluklarını bu etkinlikle göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Bu tür etkinliklerin öğrencilerin çevre bilincini artırdığını belirten Ölmez, gençlerde çevre temizliği kültürünü daha da artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ölmez, şöyle konuştu:

"Çiçeklere, toprağa karşı sorumluluğumuz var. Canlılara, hayvanlara da saygımız olması gerekir. Çünkü onların da hayatını sürdürebilmesi için temiz kalmaya ihtiyaçları var. Bugün 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü. En büyük düşmanız bin yıl ömrü olan plastiklerdir. Bir karıncanın düşünün hayatıyla oynuyorsunuz. Bu sebepten ötürü herkesin daha duyarlı ve dikkatli olması gerekiyor. Akademisyen ve öğrencilerimize bu anlamlı etkinlikten dolayı teşekkür ediyorum."

Prof. Dr. Hüseyin Yaşar da öğrencilerle yaptıkları temizlik etkinliğinin oldukça anlamlı olduğunu söyledi.

Öğrencilerden Şahin Akiz de kapsamlı bir temizlik yaptıklarını belirterek, "Bugün farkındalık oluşturmaya çalıştık." dedi.