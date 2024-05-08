Siirt Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Siirt Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Tepki Gösterdi

Siirt Üniversitesi Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırılarına Tepki Gösterdi

Siirt Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte, saldırılarda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları asıldı ve Gazze'ye destek verildi. Rektör ve dekan da öğrencilere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

08.05.2024 16:57  Güncelleme: 17:05
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Siirt'te üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Eğitim Fakültesi öncülüğünde, bazı sivil toplum kuruluşları ve öğrenci topluluklarının desteğiyle "Gazze'ye bir ses bir nefes" sloganıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak ve Gazzelilere destek vermek amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, fakülte bahçesine getirilen kuru bir ağaca emzikler, saldırılarda hayatını kaybedenler ile Gazzeli çocukların yaşadığı acıyı anlatan fotoğraflar asıldı.

Rektör Prof. Dr. Nihat Şındak, etkinlikte yaptığı konuşmada, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki göstererek, bu kapsamda etkinlikler düzenleyen öğrencilere teşekkür etti.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Basri Memduhoğlu, dünyanın farklı bölgelerinden insanların bu katliama karşı seslerini çıkarmayı sürdürdüğünü söyledi.

Batı'daki üniversitelerin, bu anlamdaki duruşunun değerli olduğunu kaydeden Memduhoğlu, "Geniş bir yelpazede akademisyenler ve öğrenciler kariyerlerini, geleceklerini riske atıp baskılara boğun eğmeyip onurlu bir duruş sergilemeye başladılar. Üniversitelerimizde öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz bu duyarlılığa sahip ve bu duruşu sergileme sorumluluğundadır." dedi.

Öğrencilerden Feyza Onat da duyduğu üzüntüyü dile getirerek, çocukların öldürülmesinin insanlık suçu olduğunu ve buna sessiz kalmamanın önemini vurguladı.

Kaynak: AA

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