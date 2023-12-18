 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Siirt Üniversitesi tarafından menengiç ürünleri tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt Üniversitesi tarafından menengiç ürünleri tanıtıldı

Siirt Üniversitesi tarafından yöreye özgü menengiç bitkisiyle üretilen kolonya, deterjan, şampuan ve parfümden oluşan 13 ürünün tanıtımı yapıldı. Ürünlerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, yerel ürünlerin sanayiye kazandırılmasının önemine değindi. Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ise üniversite-sanayi işbirliğiyle menengiç bitkisinden elde edilen ürünlerin yurt dışına da satışının başladığını belirtti.

Siirt Üniversitesi tarafından menengiç ürünleri tanıtıldı
18.12.2023 - 19:17,
Abone Ol

Siirt Üniversitesi (SİÜ) tarafından yöreye özgü menengiç (bıttım) ile üretilen kolonya, deterjan, şampuan ve parfümden oluşan 13 ürünün tanıtımı yapıldı.

SİÜ merkez yerleşkesinde düzenlenen tanıtım toplantısına katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, ürünlerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Siirt Üniversitesinin çalışmalarını desteklediklerini ifade eden Kızılkaya, üniversite bünyesinde yöreye özgü bitkilerle bu tür ürünler üretilmesinin önemine değindi.

Rektör Prof. Dr. Nihat Şındak ise yerel ürünlerin sanayiye kazandırılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Üniversite sanayi işbirliğiyle menengiç bitkisinden 13 ürün elde edildiğini dile getiren Şındak, yurt dışına da ürün satışına başlandığını ifade etti.

Şındak, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası ile yerel tarımsal ve bitkisel ürünlerin sanayiye kazandırılması konusunda çok toplantılar yaptıklarını anlatarak, "Çalışmalarımız bunlarla sınırlı kalmayacak. Hayvancılık ve bitkisel ürünlerle ilgili ve bu ürünleri sanayiye kazandırma konusunda projelerimiz gelmeye devam edecek." dedi.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ile İslam tarihçisi ve yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın da birer konuşma yaptığı toplantıda, SİÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Baytar ürünlerle ilgili bilgiler verdi.

Toplantıda ayrıca Libya'ya 25 ton sıvı temizlik ürünü, şampuan ve bıttım sabunu ihraç edildiği belirtildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Siirt, İhracat, Tarım, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt Üniversitesi tarafından menengiç ürünleri tanıtıldı - Son Dakika


18:20
Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak
17:53
TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı
17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Victor Orban'a Togg jesti! Otomobilin plakası dikkatlerden kaçmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Victor Orban'a Togg jesti! Otomobilin plakası dikkatlerden kaçmadı
17:48
İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı
17:43
Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi
17:35
Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü
17:27
Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı
17:22
Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere saldırı düzenlendi: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere saldırı düzenlendi: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Son Dakika
18:20 Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak
17:53 TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı
17:48 İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı
17:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Victor Orban'a Togg jesti! Otomobilin plakası dikkatlerden kaçmadı
17:43 Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi
17:35 Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü
17:27 Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı
17:22 Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere saldırı düzenlendi: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
17:07 Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak
16:52 Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 19:18:23. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt Üniversitesi tarafından menengiç ürünleri tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement