Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Doğu Sadak petrol sahasında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Doğu Sadak petrol sahasında incelemelerde bulundu

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Doğu Sadak petrol sahasında incelemelerde bulundu

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Eruh ilçesinde bulunan Doğu Sadak petrol sahasında incelemelerde bulundu. Vali Kızılkaya, sahadaki arama kuyularında incelemeler yaparak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kızılkaya, bölgede sağlanan huzur ortamıyla birlikte yerüstü ve yeraltı zenginliklerin gün yüzüne çıktığını belirtti. Şirketin Genel Müdürü Erdem Kaya ise sahada ürettikleri petrolün kaliteli olduğunu ifade etti. Eruh'ta günlük 200 varile yakın petrol üretildiğini aktaran Kaya, çalışmaların devam ettiğini ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu petrolü üretebilmek için kutsal bir görev yaptıklarını söyledi. İncelemelerde Eruh Kaymakamı, Eruh Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı da yer aldı.

03.05.2024 17:31
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Eruh ilçesinde Doğu Sadak petrol sahasında incelemelerde bulundu.

Vali Kızılkaya, ilçeye bağlı Bayıryüzü köyündeki Doğu Sadak sahasındaki arama kuyularında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kızılkaya, burada yaptığı açıklamada, bölgede huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla hem yerüstü hem yeraltı zenginliklerin gün yüzüne çıktığını söyledi.

Firma yetkililerine ve güvenlik güçlerine teşekkür eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Günlük 200 varil üretim yapıldığı bir petrol sahasındayız. Ülkemizde terörün belinin kırılmasıyla birlikte sağlanan huzur ortamıyla üretim, refah ve milli kaynaklarımızın ortaya çıkması gerçekten hepimizi son derece memnun ediyor. Önümüzdeki dönemde hem bu üretim sahasında hem de ilave sahalarda yapılan çalışmalarla çok daha yüksek rakamlarda petrol üretimi bu bölgemizde sağlanacaktır. Bunun getireceği kaynaklarla da bölgemizde çok daha güzel gelişmelerin olacağını hep birlikte yaşayarak göreceğiz."

Şirketin Genel Müdürü Erdem Kaya da Doğu Sadak petrol sahasında çıkardıkları petrolün kaliteli olduğunu bildirdi.

Eruh'ta 2014 yılından bu yana faaliyet gösterdikleri sahada şu an için günlük 200 varile yakın petrol üretildiğini aktaran Kaya, "Yaklaşık 43 gravite çok kaliteli olarak ifade edebileceğimiz petrol üretimimiz devam ediyor. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir damla petrolü dahi üretebiliyor isek bu bizim için çok kutsal bir görev olacaktır. Bu bilinçle çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Vali Kızılkaya'ya incelemelerinde Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük de eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Doğu Sadak petrol sahasında incelemelerde bulundu - Son Dakika

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