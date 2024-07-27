Siirt ve Batman'da düğün salonunda terör propagandası yapan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Siirt ve Batman'da düğün salonunda terör propagandası yapan 4 kişi tutuklandı

Siirt merkezli düzenlenen operasyonda, Kurtalan ilçesindeki bir düğün salonunda çekilen görüntülerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

27.07.2024 22:55
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Siirt merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda düğün salonunda terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

X sosyal medya platformunda önceki gün yer alan, Kurtalan ilçesindeki düğün salonunda çekilen görüntüde terör örgütü PKK/KCK propagandası içeren söylemlerin paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince görüntüye ilişkin başlatılan çalışmada Siirt ve Batman'da gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol kararıyla olmak üzere 2'si serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt ve Batman'da düğün salonunda terör propagandası yapan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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