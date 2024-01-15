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Siirt ve Şırnak'ta 22 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı - Son Dakika
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Siirt ve Şırnak'ta 22 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı

Siirt'in Şirvan, Eruh ve Pervari ilçelerinde aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 10 köy, 2 köy ve 3 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ise 3 köy ve 4 mezra kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Siirt ve Şırnak\'ta 22 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı
15.01.2024 - 13:22,  Güncelleme: 13:24
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Siirt ve Şırnak'ta kar nedeniyle 22 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'in Şirvan, Eruh ve Pervari ilçelerinde aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Şirvan'da 10 köy, Eruh'ta 2 köy, Pervari'de ise 3 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 4 gündür etkili olan kar nedeniyle 3 köy ve 4 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreye, yüksek kesimlerde ise yer yer 1 metreye ulaştı.

Karayolları ve İlçe Özel İdaresi ekiplerinin, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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