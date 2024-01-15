Siirt ve Şırnak\'ta 22 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı

Siirt ve Şırnak'ta kar nedeniyle 22 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'in Şirvan, Eruh ve Pervari ilçelerinde aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Şirvan'da 10 köy, Eruh'ta 2 köy, Pervari'de ise 3 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 4 gündür etkili olan kar nedeniyle 3 köy ve 4 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreye, yüksek kesimlerde ise yer yer 1 metreye ulaştı.

Karayolları ve İlçe Özel İdaresi ekiplerinin, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmaları devam ediyor.