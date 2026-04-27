Siirtli Naci: Kapkaçtan Küresel Uyuşturucu Baronluğuna

Naci Yılmaz, 1977'de Siirt'te doğdu, 90'larda İstanbul'a göç etti. Fatih'te büryan kebapçısında komi olarak çalışırken bir kapkaççıyı yakaladı, ardından kendi çetesini kurdu. 'Görmedim, duymadım, bilmiyorum' anlamına gelen üç nokta dövmesiyle tanınan çete, Fatih ve Eminönü'nde haraç, gasp ve kapkaç yaptı. 2004'te 47 adamıyla gözaltına alındı, 2008'de 67 yıl hapis cezası aldı. Tahliye sonrası kayboldu ve yıllar sonra Brezilya, İspanya, Hollanda gibi ülkelerde uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı. 'Speedy Naci' olarak bilinen Yılmaz, kırmızı bültenle aranıyor.