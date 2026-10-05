Şike soruşturmasında Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklama istemiyle sevk edildi - Son Dakika
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Şike soruşturmasında Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklama istemiyle sevk edildi

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Şike soruşturmasında Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklama istemiyle sevk edildi
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Şike soruşturmasında gözaltına alınan hakem Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. Kol 'şike ve teşvik primi', Erel 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla tutuklama istemiyle hakimliğe gönderildi.

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen hakem Yasin Kol 'şike ve teşvik primi' suçlaması yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bazı şüpheliler hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri bu sabah tamamlandı.

"ŞİKE VE TEŞVİK PİRİMİ" SUÇLAMASI

Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sev edilen hakemlerin savcılık işlemleri sona erdi. Kol 'şike ve teşvik primi' suçlaması, Erel ise, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Konuya ilişkin Başsavcılık'tan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK başkanı ve diğer bir kısım şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; gözaltında bulunan şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi neticesinde gözaltına alınan Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erelin İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'nda ifadeler alınmış olup; Yasin Kol 6222 sayılı kanun m.11, göktuğ Hazar erel ise TCK m.204 suçuna muhalefet iddiası ile tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza hakimlerine sevk edilmiştir"

5 KİŞİ  TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA
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