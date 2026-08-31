Sıkışan Delice Doğan Kurtarıldı - Son Dakika
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Sıkışan Delice Doğan Kurtarıldı

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Erzurum'da balkon camları arasında mahsur kalan delice doğan, ekiplerce kurtarıldı ve doğaya salındı.

Erzurum'da bir dairenin balkon camlarının arasında sıkışan delice doğan, doğa koruma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın 5. katında bulunan dairenin balkon camlarının arasında mahsur kalan delice doğanı fark eden ev sahibi, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, bitkin haldeki yırtıcı kuşu sıkıştığı dar alandan zarar vermeden çıkardı.

İlk müdahalesi yapılan delice doğan, sağlık kontrolü için DKMP bünyesindeki Yaban Hayvanları İlk Yardım ve Tedavi Birimi'ne nakledildi.

Burada yaban hayatı uzmanı veteriner hekim Dr. Selçuk Albayrak tarafından muayenesi yapılan delice doğanın, herhangi bir kırık ya da doku hasarının bulunmadığı belirlendi.

Kısa süreli bakım ve besleme programına alınan ve avlanma yetisini koruduğu belirlenen yırtıcı kuş, DKMP ekiplerince Erzurum kırsalında doğaya salındı.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Erzurum, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıkışan Delice Doğan Kurtarıldı - Son Dakika

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