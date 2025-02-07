Sıla Bebe'nin Ölümünde Cezalar Açıklandı

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(TEKİRDAĞ) - Sıla bebeğin ölümüyle ilgili bugün Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava karar çıktı. Sanık anne Bakiye Yeniçeri, üç ayrı suçtan 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A'ya 20 yıl 6 ay, G.K ise 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sıla bebeğin ölümüyle ilgili davanın duruşmasında karar açıklandı. Cinsel istismara maruz kalan ve darp edildikten sonra yaşamını yitiren 2 yaşındaki Sıla bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri'ye "Suçu bildirmeme", "ihmalen kasten öldürme" ve "delilleri gizleme-yok etme" suçlarından 27 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Suça sürüklenen çocuklardan K.A 20 yıl 6 ay, G.K ise 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki sanık ise beraat etti.