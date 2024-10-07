Sıla Yeniçeri Hayatını Kaybetti

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Sağlık Bakanlığı'ndan Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan Sıla Yeniçeri'nin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde 30 gündür Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altında olan Sıla Yeniçeri kızımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Sıla kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sıla yavrumuzu hayattan koparanlar adalet önünde mutlaka hesap verecektir" denildi.

ANKARA,