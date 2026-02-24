Silah Kaçakçılarına Büyük Darbe - Son Dakika
Silah Kaçakçılarına Büyük Darbe

Silah Kaçakçılarına Büyük Darbe
24.02.2026 09:19
Jandarma, 27 ilde operasyon düzenleyerek 259 şüpheliyi yakaladı ve kaçak silahlar ele geçirdi.

JANDARMA Genel Komutanlığı, silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik 27 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 259 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş daire başkanlıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıkları tarafından Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Bitlis, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Hatay, Iğdır, İzmir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van'da silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 259 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 1 kaçak silah imalathanesi tespit edildi ve 27 uzun namlulu tüfek, 147 ruhsatsız tabanca ve silah yapımında kullanılan muhtelif parçalar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında, '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet'ten işlem yapıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Operasyon, Jandarma, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silah Kaçakçılarına Büyük Darbe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Silah Kaçakçılarına Büyük Darbe - Son Dakika
