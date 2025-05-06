Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 16 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Viranşehir ilçesinde belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Yapılan aramalarda 5 uzun namlulu piyade tüfeği, 13 tabanca, 5 av tüfeği ile 35 şarjör ve 2 bin 590 mermi ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 16 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Şıldak, bütün suç unsurlarına karşı etkili şekilde çalışmalar ortaya koyan jandarma ekibini tebrik etti.