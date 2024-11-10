Silahlı Fırın Saldırısında 3 Gözaltı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde fırına silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Esentepe Mahallesi Karataş Sokak'taki fırına 7 Kasım'da ateş ettikleri gerekçesiyle aranan Y.A.A. (19), O.D. (23) ve Ö.B'yi (21) düzenlenen operasyonla yakaladı.

Operasyonda ruhsatsız tüfek, 5 fişek ve olayda kullanılan motosiklet de ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Esentepe Mahallesi Karataş Sokak'taki fırının önüne gelen motosikletteki 2 kişi, tüfekle iş yerine ateş etmiş, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Olaydan iki hafta önce de aynı iş yerine silahlı saldırı düzenlendiği öğrenilmişti.