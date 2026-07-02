HASTANEDE KURTARILAMADI
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Beratcan Başboğa (17) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Y.B. (20) ve yoldan geçerken vurulduğu değerlendirilen M.K.'nin (45) ise tedavileri sürüyor. Kavgaya karışan ve polis tarafından gözaltına alınan E.K., S.K., F.K. ve Ö.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli),
Son Dakika › Güncel › Silahlı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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