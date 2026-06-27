Silahlı Kavga: Bir Yarı Ölü

Giresun'un Eynesil ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ören beldesinde Ş.K. (29) ile E.E. (20) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.K, tabancayla E.E'ye ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan E.E. kaldırıldığı Eynesil Devlet Hastanesi'nden Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.
E.E. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Ş.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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