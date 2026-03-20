Silahlı Saldırıda Amatör Futbolcu Hayatını Kaybetti

20.03.2026 17:01
Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı yaşamını yitirdi.

İstanbul Ümraniye'de, park halindeki aracın içinde silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti.

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, buraya yaklaşan kimliği henüz belirsiz kişi veya kişilerin silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralandı.

Şüpheliler olayın ardından sokağa geldikleri araçla bölgeden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kundakçı, hastanede yaşamını yitirdi.

Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı.

"İyilik yapmaya çalışırken oğlum rahmetli oldu"

Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan baba Cemil Kundakçı, oğlunun Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kars 36 Spor'da futbolcu olduğunu ve bayram nedeniyle İstanbul'a geldiğini söyledi.

Oğlunun dün akşam saatlerinde müzisyen arkadaşlarıyla Aleyna Kalaycıoğlu'nun Ümraniye'deki stüdyosuna doğru gittiğini belirten Kundakçı, evladının park halindeki araç içinde silahlı saldırıya uğradığını dile getirdi.

Oğlunun vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini vurgulayan baba Kundakçı, "İki kişi arasında iyilik yapmaya çalışırken benim oğlum rahmetli oldu. Pırıl pırıl, gencecik bir çocuk." ifadelerini kullandı.

Oynadığı kulüpten taziye

Kundakçı'nın takımı Kars 36 Spor Kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan taziyede, şu ifadelere yer verildi:

"Spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA

İstanbul, Ümraniye, Magazin, Güncel, Suç, Son Dakika

