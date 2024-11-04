Silahlı Saldırıda Balışeyh Belediye Başkanı ve Şoförü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Silahlı Saldırıda Balışeyh Belediye Başkanı ve Şoförü Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıda 3 kişi de yaralandı. Olayın faali yakalandı, adli tahkikat başlatıldı.

04.11.2024 13:23  Güncelleme: 13:24
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(KIRIKKALE) - Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, silahlı saldırıda ağır yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol'un hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve beraberindekiler silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli E.Ş, ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen, makam şoförü Mikail Çelikkol ve 3 kişiyi silahla yaraladı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'ye sevk edildi. Hilmi Şen ve şoförü Çelikkol ile diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Şen ve Çelikkol yaşamını yitirdi. Yaralanan 3 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, hastane önünde yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Öncelikle Kırıkkale'mizin ve Balışeyh'in başı sağ olsun. Malumlarınız bu sabah 10 civarında Balışeyh Belediye Başkanımız Hilmi Şen beyefendi ekibiyle beraber şantiye sahasına çalışmaya giderken fail tarafından önleri kesiliyor, önce bir kavga akabinde silahlı kavgaya dönüşüyor. 5 yaralıyı hastanemize sevk ettik. Belediye başkanımız Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol ağır yaralı olarak hastanemize sevk edilmiş ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Başımız sağ olsun. 3 yaralımıza üniversite hastanesinde müdahale ediliyor, hayati tehlikeleri yok. Fail elimizde. Bütün insanlarımızı itidale davet ediyoruz. Adli tahkikat başlamıştır."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ta Şen ve Çelikkol için başsağlığı mesajı paylaştı. Yavaş, X hesabından yaptığı açıklamada, "Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol'un uğradıkları saldırıda hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum" dedi.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Hilmi Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silahlı Saldırıda Balışeyh Belediye Başkanı ve Şoförü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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