Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında örgüt üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y'nin, İzmit ilçesinde olduğu tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Silahlı Terör Örgütü Üyesi Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?