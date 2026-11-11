Şile bağlantı yolunda şantiye vinci devrilince güzergah trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Şile bağlantı yolunda şantiye vinci devrilince güzergah trafiğe kapatıldı

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Şile bağlantı yolunda şantiye vinci devrilince güzergah trafiğe kapatıldı
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Şile bağlantı yolunda şantiye vinci devrilince güzergah trafiğe kapatıldı
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Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'ndeki Şile bağlantı yolunda bulunan şantiye alanındaki vinç devrildi. Bu nedenle Şile bağlantı yolu trafiğe kapatılırken olay yerine ekipler sevk edildi.

ÜMRANİYE Elmalıkent Mahallesi Şile bağlantı yolunda şantiye alanındaki vinç devrildi. Yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine ekipler sevk edildi. Devrilen vinç ve çevrede alınan güvenlik önlemi kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Şile bağlantı yolunda şantiye vinci devrilince güzergah trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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