Şile bağlantı yolunda şantiye vinci devrilince güzergah trafiğe kapatıldı

Şile bağlantı yolunda şantiye vinci devrilince güzergah trafiğe kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'ndeki Şile bağlantı yolunda bulunan şantiye alanındaki vinç devrildi. Bu nedenle Şile bağlantı yolu trafiğe kapatılırken olay yerine ekipler sevk edildi.
ÜMRANİYE Elmalıkent Mahallesi Şile bağlantı yolunda şantiye alanındaki vinç devrildi. Yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine ekipler sevk edildi. Devrilen vinç ve çevrede alınan güvenlik önlemi kameralara yansıdı.
Kaynak: DHA
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